Лидер эсеров в Карелии предлагает закрыть «занимайки»

Депутат Законодательного собрания Карелии, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Ройне Изюмов настаивает на запрете микрофинансовых организаций.

Лидер эсеров в Карелии Ройне Изюмов поддержал обращение парламента Ленинградской области к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением о запрете онлайн оформления микрозаймов без личного присутствия заемщика. Таким образом мошенники потеряют возможность оформить займ через украденные паспортные данные. Но, по мнению карельского парламентария, в отношении микрофинансовых организаций необходимо принимать более радикальные меры. Об этом Ройне Изюмов пишет на своей странице в соцсети.

«Подобная корректировка закона лишь устранит один из симптомов, но не вылечит болезнь, имя которой - “безумная жадность ростовщиков”, - пишет Изюмов. - Сейчас граждан просто грабят в рамках закона! За сложными юридическими формулировками, напечатанными в договорах мелким шрифтом, скрываются неимоверные проценты, загоняющие людей в кабалу. В отличии от банков, «занимайки» сводят на нет проверку клиентов, заведомо выдавая невозвратные кредиты. А бешеные проценты достигают до 365% в год».

Ройне Изюмов напомнил, что в марте этого года фракция «Справедливая Россия - За правду» вносила в Законодательное собрание законопроект о полном запрете микрофинансовых организаций. Но тогда эсеров не поддержало парламентское большинство.

«Но ситуация меняется, закредитованность граждан в микрофинансовых организациях стала еще больше, социальное напряжение растет. Многие банки уже ведут свои программы по микрокредитам, но под жестким контролем, риском потерять лицензию и репутацию. Уверен, они вполне осилят освободившийся рынок. А «занимайки» нужно запрещать!», - уверен парламентарий.