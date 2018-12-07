Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов уехал в Китай

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В составе официальной делегации КПРФ лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов находится с визитом в Китае.
По линии КПРФ такие поездки региональных российских лидеров компартии в Китайскую народную республику происходят регулярно, поскольку Китай с его прогрессивной экономикой – коммунистическая страна, где очень хорошо развиты институты партии.
Евгений Ульянов в составе официальной делегации посещает Китайскую народную республику второй раз. В программе 10-дневного пребывания - несколько городов, в том числе, Пекин и Шанхай.
В рамках визита российские коммунисты будут встречаться с представителями власти и высшими официальными лицами коммунистической партии Китая, перенимать опыт партийного строительства, посещать предприятия и учреждения.
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