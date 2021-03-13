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Лидер КПРФ Зюганов предложил ввести повышенный налог для "подозрительно богатых"

Новости. Политика
19:40, 14 Марта 2021
фото: © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает необходимым ввести повышенный налог для состоятельных жителей России, расходы которых не соответствуют официальным доходам.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил предложение Минтруда ограничить получение выплат «подозрительно бедными» семьями, то есть семьями с формально низкими доходами и при этом существенным семейным имуществом, а также семьями без легальных доходов. Как пишет КоммерсантЪ, в ответ на это Зюганов предложил ввести повышенный налог для состоятельных россиян, расходы которых не соответствуют официальным доходам.

"Минтруд предложил ограничить выплаты пособий нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет. По мнению чиновников, необходимо отказать в помощи "подозрительно бедным семьям", - написал Геннадий Зюганов в Telegram.-  Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых".

По его мнению, одновременно следует ратифицировать ст. 20 Конвенции ООН по противодействию коррупции. «Напоминаю, что она устанавливает требование соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия"», - написал политик. Он добавил, что эти и другие требования есть в программе КПРФ "10 шагов к достойной жизни", также в антикризисном плане, составленном по итогам Орловского международного экономического форума.

Напомним, с 1 января 2021 года в России действует прогрессивная налоговая шкала, она предполагает налог в размере 15% для россиян, чей доход превышает 5 млн руб. в год.

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Комментарии

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1
2021-03-14 20:04:03
Самого бы проверить насколько красиво живёт и чем занимается реально .
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