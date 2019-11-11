Лидер велодвижения Анастасия Неровная зовет петрозаводчан в пеший поход по лесу

Кто хочет прогуляться по лесу и обнять самую большую Ель? Присоединяйтесь!

На своей странице в соцсети лидер велодвижения VELOVE Анастасия Неровная сообщает, что совместно с турклубом "Сампо" решено провести пробный открытый поход, в котором могут принять участие все желающие.

Прогулка по заснеженному лесу вблизи Петрозаводска состоится в субботу.

Цель небольшого похода, по словам Анастасии, посещение необычного места - "Самой большой ели в фенноскандии".

"Возраст этой ели более 170 лет, высота примерно 36 метров, диаметр у основания около 1,5 метра. Часть тропы пройдет вдоль берега Онежского озера, по дороге есть скамейки и ближе к конечной точке маршрута бревенчатый стол. Тропа не чистится, но пока снега не много, добраться до конечной точки не составит большого труда", - написала Анастасия Неровная.

Место встречи группы: за понтонным мостом пос. Соломенное у ограды церкви

Время встречи: 16 ноября в 10.45

Время выхода: 11.00

Приблизительное время возвращения к месту встречи: 16.00

Как одеться: теплая куртка и штаны, головной убор, перчатки или рукавицы, удобная теплая обувь.

Что взять с собой: термос с горячим чаем, перекус, вода, сидушка или стульчик для отдыха, маленький рюкзак для вещей.

Участие бесплатное. Возрастная категория 6+. Дети идут в сопровождении родителей.

Для участия необходимо заполнить форму заявки.