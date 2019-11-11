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Новости. Общество
17:40, 11 Ноября 2019
фото: из личного архива в соцсети

Лидер велодвижения Анастасия Неровная зовет петрозаводчан в пеший поход по лесу

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Кто хочет прогуляться по лесу и обнять самую большую Ель? Присоединяйтесь!

На своей странице в соцсети лидер велодвижения VELOVE Анастасия Неровная сообщает, что совместно с турклубом "Сампо" решено провести пробный открытый поход, в котором могут принять участие все желающие.

Прогулка по заснеженному лесу вблизи Петрозаводска состоится в субботу.

Цель небольшого похода, по словам Анастасии, посещение необычного места - "Самой большой ели в фенноскандии".

"Возраст этой ели более 170 лет, высота примерно 36 метров, диаметр у основания около 1,5 метра. Часть тропы пройдет вдоль берега Онежского озера, по дороге есть скамейки и ближе к конечной точке маршрута бревенчатый стол. Тропа не чистится, но пока снега не много, добраться до конечной точки не составит большого труда", - написала Анастасия Неровная.

Место встречи группы: за понтонным мостом пос. Соломенное у ограды церкви
Время встречи: 16 ноября в 10.45
Время выхода: 11.00
Приблизительное время возвращения к месту встречи: 16.00

Как одеться: теплая куртка и штаны, головной убор, перчатки или рукавицы, удобная теплая обувь.

Что взять с собой: термос с горячим чаем, перекус, вода, сидушка или стульчик для отдыха, маленький рюкзак для вещей.
Участие бесплатное. Возрастная категория 6+. Дети идут в сопровождении родителей.

Для участия необходимо заполнить форму заявки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2019-11-11 18:49:22
Сомнительное удовольствие.
Неравнодушный
2019-11-11 18:42:55
Симпатичная инициатива. Сидя в машине или на стуле, здоровье не заработаешь.
новый
2019-11-11 17:54:57
Всенепременно найдутся желающие поскользнуться на мокрых скалах и сломать себе шею. У неровной в голове макароны от прошлого похода или что ?
Писарев
2019-11-11 18:30:16
новый, )))))))))) +100500
Гость
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