Ликвидация 10 свалок обошлась Минприроды Карелии в миллион рублей

Крупные несанкционированные свалки убрали в Медвежьегорском и Олонецком районах.

По сообщению Минприроды Карелии, в прошлом году ведомство заключило контракты на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в Медвежьегорске и в Олонецком районе. Общая стоимость госконтрактов на ликвидацию свалок составила более 1 млн 235 тыс. рублей. Деньги выделены из республиканского бюджета.

В результате убрали 7 крупных свалок в Медвежьегорске общим объемом 671 куб. м. Также были ликвидированы 3 свалки объемом 432,8 куб. м в поселке Верхнеолонецкий в Олонецком районе.

Ранее администрацию района Карелии оштрафовали на полмиллиона за неубранную свалку.