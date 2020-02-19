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Лиминчук: Депутаты предусмотрели механизм индексации ветеранам труда Карелии выплат по решению суда

Новости. Общество
12:13, 20 Февраля 2020
фото: © Пресс-служба Заксобрания Карелии
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Депутаты Законодательного Собрания на заседании 20 февраля поддержали в окончательном чтении законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия", сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

Законопроект предусматривает индексацию на уровень инфляции пособия на ребенка и ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Карелии, труженикам тыла, реабилитированным лицам.

"Мы предусмотрели механизм индексации, который мы обязаны были ввести по решению Конституционного суда Карелии. Это мы и сделали. Безусловно, была широкая общественная дискуссия, связанная с тем, что десять лет не было индексации, многие требовали поднять размер выплат на много и сразу. На данный момент мы не смогли ещё найти источник доходной части бюджета на эти цели", – сказал один из авторов законопроекта, депутат Леонид Лиминчук.

"Для начала мы закрепили норму индексации, а дальше будем работать над адресностью социальной помощи, выплаты справедливо увеличивать тем, кто действительно в этом нуждаются", – отметил парламентарий.

Ежемесячные денежные выплаты будут проиндексированы с 1 января 2020 года. Всего из бюджета Карелии на эти цели выделено почти 152 млн рублей.

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