Лиминчук рассказал, почему Жданова покинула пост лидера "Единой России" в парламенте Карелии

Новый руководитель фракции "Единой России" в Заксобрании республики Леонид Лиминчук поделился мнением, почему Лариса Жданова освободила ему кресло.

Леонид Лиминчук стал председателем фракции единороссов в карельском парламенте, сменив на посту Ларису Жданову. Соответствующее решение было принято на заседании фракции "Единой России".

В своем telegram-канале Лиминчук заявил, что его предшественница покинула пост добровольно, после чего он возглавил парламентскую фракцию.

"Члены парламентской фракции "Единая Россия" в Заксобрании Карелии избрали меня новым председателем фракции на альтернативных выборах. Лариса Жданова добровольно сложила полномочия в связи с большой рабочей нагрузкой и возможным конфликтом интересов в период предстоящей в следующем году Большой избирательной кампании", - написал Леонид Лиминчук.

Лиминчук, занявший кресло Ждановой, заявил, что перед ним стоит задача создать "новую динамику".

"Возглавляя фракцию, Лариса Жданова провела объёмную и содержательную работу, но сейчас, после внесения поправок в Конституцию России, необходима новая динамика, появляется новая специфика работы в законодательном процессе, мы должны выйти на новый уровень открытости партийной работы в Законодательном собрании республики Карелия", - сообщил он.

Напомним, за кандидатуру Леонида Лиминчука проголосовало 15 из 16 присутствовавших на заседании депутатов. Только 1 депутат-единоросс проголосовал против.