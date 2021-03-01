Липовые командировки привели директора муниципального учреждения в Карелии на скамью подсудимых

Житель Пудожа получал деньги за петрозаводские командировки, в которые он не ездил, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как установлено в судебном заседании, директор муниципального учреждения в Пудоже в 2018 и 2019 годах дважды представил подложные авансовые отчёты и другие документы за командировки в Петрозаводск. За свои "рабочие" выезды он получил 25 950 рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении мошенничества.

Руководитель учреждения свою вину признал и полностью возместил причиненный ущерб. В результате суд учел все смягчающие обстоятельства и оштрафовал подсудимого на 28 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что начальника Петрозаводского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги будут судить за присвоение денег.