Липовые командировки привели директора муниципального учреждения в Карелии на скамью подсудимых

Житель Пудожа получал деньги за петрозаводские командировки, в которые он не ездил, сообщили в прокуратуре Карелии.
Как установлено в судебном заседании, директор муниципального учреждения в Пудоже в 2018 и 2019 годах дважды представил подложные авансовые отчёты и другие документы за командировки в Петрозаводск. За свои "рабочие" выезды он получил 25 950 рублей.
Суд признал мужчину виновным в совершении мошенничества.
Руководитель учреждения свою вину признал и полностью возместил причиненный ущерб. В результате суд учел все смягчающие обстоятельства и оштрафовал подсудимого на 28 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что начальника Петрозаводского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги будут судить за присвоение денег.
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