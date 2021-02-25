Начальника Петрозаводского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги будут судить за присвоение денег

Завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя Петрозаводского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги, дело направлено в суд, сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.

Руководитель Петрозаводского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием установлено, что в период с 2016 по 2018 годы руководитель Петрозаводского отряда ведомственной охраны назначал подчиненным премии и, пользуясь своим должностным положением, деньги поощренных сотрудников присваивал себе.

Сумма ущерба, причиненная 14 работникам отряда ведомственной охраны в результате противоправных действий указанного должностного лица, составила более 125 тысяч рублей.

Для возмещения ущерба следователями приняты исчерпывающие меры к наложению ареста судом на имущество обвиняемого на общую сумму свыше 800 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.