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Начальника Петрозаводского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги будут судить за присвоение денег

Новости. Криминал
16:23, 26 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя Петрозаводского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги, дело направлено в суд, сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.

Руководитель Петрозаводского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием установлено, что в период с 2016 по 2018 годы руководитель Петрозаводского отряда ведомственной охраны назначал подчиненным премии и, пользуясь своим должностным положением, деньги поощренных сотрудников присваивал себе.

Сумма ущерба, причиненная 14 работникам отряда ведомственной охраны в результате противоправных действий указанного должностного лица, составила более 125 тысяч рублей.

Для возмещения ущерба следователями приняты исчерпывающие меры к наложению ареста судом на имущество обвиняемого на общую сумму свыше 800 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии

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кир
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