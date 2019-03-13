Липовый следователь пытался выманить деньги у жительницы Карелии

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Жительницу Лоухского района знакомая остановила от перевода денег незнакомцу, сообщает МВД Карелии.
В минувшие выходные жительнице одного из поселков Лоухского района позвонил неизвестный, представившийся следователем. Он сказал, что ее сын стал виновником ДТП. Далее поступило предложение перевести определенную сумму.
Женщина отправилась к нескольким знакомым, чтобы занять деньги. Однако приятельница уточнила, перезванивала ли она своему сыну? Выяснилось, что с родственником все в порядке.
После этого женщина обратилась в полицию, где сейчас проводится проверка по данному факту.
Полиция Карелии напоминает, что подобная схема мошенничества достаточно распространена.
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