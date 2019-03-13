Липовый следователь пытался выманить деньги у жительницы Карелии

Жительницу Лоухского района знакомая остановила от перевода денег незнакомцу, сообщает МВД Карелии.

В минувшие выходные жительнице одного из поселков Лоухского района позвонил неизвестный, представившийся следователем. Он сказал, что ее сын стал виновником ДТП. Далее поступило предложение перевести определенную сумму.

Женщина отправилась к нескольким знакомым, чтобы занять деньги. Однако приятельница уточнила, перезванивала ли она своему сыну? Выяснилось, что с родственником все в порядке.

После этого женщина обратилась в полицию, где сейчас проводится проверка по данному факту.

Полиция Карелии напоминает, что подобная схема мошенничества достаточно распространена.