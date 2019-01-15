Лишь 2% участников опроса занимались спортом на новогодних каникулах

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Узнали, где и как провели новогодние каникулы читатели "Столицы на Онего".
Отгремели новогодние салюты, позади Рождество и Старый Новый год. Большая часть населения втягивается в работу.
Поинтересовались у читателей: где и как они провели новогодние выходные.
В опросе приняли участие 689 человек, большинство из которых – 462 (67%) ответили, что встретили праздники дома с семьей и друзьями.
Ответ – развлекались, наслаждались едой и алкоголем – занял вторую строчку по популярности. За него проголосовали 78 респондентов (11%). Почти столько же человек – 82 (11%) встретили праздники на работе.
Чуть меньшее количество участников опроса – 51 (7%) ответили, что съездили за границу.
И лишь 2% - 16 человек занимались спортом на новогодних каникулах.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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