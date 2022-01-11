Лишь каждое десятое ДТП в Карелии произошло по вине пешеходов

Госавтоинспекция Карелии опубликовала статистику аварий на дорогах республики в 2021 году — в абсолютном большинстве случаев виноваты водители.

На дорогах Карелии в 2021 году произошло 560 аварий, в которых пострадали 723 человека, а 88 — погибли. Больше всего ДТП было зафиксировано в столице республики — в 168 авариях в Петрозаводске погибли 9 человек и пострадали 197.

Чаще всего к дорожным происшествиям в минувшем году приводили несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, непредоставление преимущества в движении, а также вождение в пьяном состоянии. Всего по вине водителей в Карелии произошло 514 ДТП с 82 погибшими и 683 пострадавшими.

По вине пешеходов произошло 58 аварий, в которых 47 пешеходов были травмированы и 13 погибли.

Ранее Госавтоинспекция Петрозаводска опубликовала статистику ДТП с участием автобусов в столице Карелии в 2021 году.