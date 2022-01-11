890x80
Реклама
Уроки дружбы 6
Сегодня 10:44
Глава администрации района Карелии Дмитрий Петров ушел в отставку 16
Сегодня 14:43

Лишь каждое десятое ДТП в Карелии произошло по вине пешеходов

Новости. Общество
16:07, 11 Января 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

Новости партнеров

Госавтоинспекция Карелии опубликовала статистику аварий на дорогах республики в 2021 году — в абсолютном большинстве случаев виноваты водители.

На дорогах Карелии в 2021 году произошло 560 аварий, в которых пострадали 723 человека, а 88 — погибли. Больше всего ДТП было зафиксировано в столице республики — в 168 авариях в Петрозаводске погибли 9 человек и пострадали 197.

Чаще всего к дорожным происшествиям в минувшем году приводили несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, непредоставление преимущества в движении, а также вождение в пьяном состоянии. Всего по вине водителей в Карелии произошло 514 ДТП с 82 погибшими и 683 пострадавшими.

По вине пешеходов произошло 58 аварий, в которых 47 пешеходов были травмированы и 13 погибли.

Ранее Госавтоинспекция Петрозаводска опубликовала статистику ДТП с участием автобусов в столице Карелии в 2021 году.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2022-01-11 18:06:37
60% наездов не пешиков это их вина. Не соблюдают п 4.5 ПДД. Предлагал же ГИБДД у ПП ставить выписку из ПДД с п 4.5, обучать надо пеших. 40 минут назад, в течение 5 минут 2 пеших лезут прямо под машину, в темноте, в свете встречных фар, а статистика, как всегда .......
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
04.01.2022, 14:24
Объявлен размер минимальной зарплаты в Карелии с 1 января
04.01.2022, 14:00
Новый Генплан Петрозаводска предусматривает изменение статуса прибрежных зон Онежского озера
04.01.2022, 16:01
ГИБДД Карелии объяснила, через какое время можно сесть за руль после употребления алкоголя
04.01.2022, 13:44
Женщина погибла, выпав из окна дома в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 17:06
Политкухня
Что ждет Карелию в «выборный» год? 2
В республике пройдут губернаторская кампания и последние прямые выборы глав поселений.
Уроки дружбы 6
Сегодня 10:44
«Всё это как-то слишком грустно, чтобы смеяться»: лучшие цитаты 2021 года 4
08.01.2022 08:30
Я вам денежку принес 4
04.01.2022 09:00
Карелия в огне, Петрозаводск в снегу, Любарский и Пивненко живее всех живых 6
02.01.2022 09:07
Вся аналитика

Чтиво

10.01.2022 10:41
Частная жизнь
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 3
Как семейная история открыла для карельского художника трагедию его народа.
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»