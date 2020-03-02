Лишение свободы грозит 22-летнему жителю Карелии за секс с 15-летней девушкой

В Кемском районе 22-летнего юношу будут судить за совершение полового сношения с 15-летней девушкой, ему грозит 4 года лишения свободы, сообщили в Следкоме Карелии.

Кемским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия закончено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, подсудимый, проживая в Лоухском районе, познакомился с 15-летней девушкой, и заведомо зная о ее несовершеннолетнем возрасте, совершил с ней половое сношение.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 4 лет.