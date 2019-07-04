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Новости. Общество
06:40, 04 Июля 2019
фото: ТАСС / Станислав Красильников

Лишенная родительских прав жительница Карелии изменилась до неузнаваемости и вернула себе ребенка

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В Олонецком районе местная жительница изменила образ жизни, чтобы суд восстановил ее в родительских правах, сообщается на сайте районного суда.

Олонецким районным судом Республики Карелия рассмотрено гражданское дело по иску местной жительницы о восстановлении ее в родительских правах.

Иск предъявлен по тем основаниям, что женщина решением суда была лишена родительских прав в отношении своего несовершеннолетнего ребенка. В настоящее время истец полностью изменила свой образ жизни, свое поведение, взгляды на воспитание ребенка. Постоянно поддерживает общение с ребенком, интересуется его успехами, состоянием его здоровья. В жилом помещении, где проживает истец со своей семьей, для ребенка созданы все необходимые условия. По изложенным основаниям просила восстановить её в родительских правах.

Суд с учетом мнения представителя опеки и попечительства, прокурора пришел к выводу об удовлетворении исковых требований.

При вынесении указанного решения суд исходил из того, что женщина с момента лишения её родительских прав устойчиво и существенно изменила свое поведение по отношению к ребенку: возобновила свое посильное участие в его образовании, воспитании и содержании, проявляет заботу о его развитии.

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