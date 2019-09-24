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Новости. Общество
13:36, 24 Сентября 2019
фото: © Михаил Почуев/ТАСС, © ИТАР-ТАСС/Станилав Красильников

Лишенный родительских прав петрозаводчанин оставил ребенка без жилья

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Прокуратура оспорила решение суда о признании несовершеннолетнего не приобретшим права пользования жилым помещением, сообщили в ведомстве.

Петрозаводчанин был собственником жилого помещения, в котором был зарегистрирован и проживал его ребенок. В 2016 году мужчину лишили родительских прав, а ребенка передали органам опеки. 

В связи с признанием жилого дома аварийным в 2017 году истцу по договору мены предоставлено иное жилое помещение, в котором также был зарегистрирован его ребенок.

Суд первой инстанции указал, что, поскольку ребенок в спорную квартиру фактически не вселялся и в ней не проживал, то он не приобрел право пользования жилым помещением.

Не согласившись с таким выводом, прокуратура оспорила судебное решение в апелляционном порядке.

Верховный суд Карелии отменил решение Петрозаводского городского суда.

Судом вынесено частное определение в адрес органа опеки и попечительства по факту непринятия мер по защите прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних.

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Комментарии

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zanoza
2019-09-24 13:48:27
Городской суд конечно учудил, как можно было оставить ребёнка без жилья. Хорошо что хоть в Верховном суде разобрались, да ещё и опеке наподдавали.
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