Лишенный родительских прав петрозаводчанин оставил ребенка без жилья

Прокуратура оспорила решение суда о признании несовершеннолетнего не приобретшим права пользования жилым помещением, сообщили в ведомстве.

Петрозаводчанин был собственником жилого помещения, в котором был зарегистрирован и проживал его ребенок. В 2016 году мужчину лишили родительских прав, а ребенка передали органам опеки.

В связи с признанием жилого дома аварийным в 2017 году истцу по договору мены предоставлено иное жилое помещение, в котором также был зарегистрирован его ребенок.

Суд первой инстанции указал, что, поскольку ребенок в спорную квартиру фактически не вселялся и в ней не проживал, то он не приобрел право пользования жилым помещением.

Не согласившись с таким выводом, прокуратура оспорила судебное решение в апелляционном порядке.

Верховный суд Карелии отменил решение Петрозаводского городского суда.

Судом вынесено частное определение в адрес органа опеки и попечительства по факту непринятия мер по защите прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних.