Ливневая канализация на месте потопа у консерватории в Петрозаводске восстановлена

Подрядчик восстановил ливневую канализацию у здания консерватории в Петрозаводске.

Во вторник, 30 августа, подрядчик завершил работы по восстановлению сетей ливневой канализации у здания консерватории на Ленинградской улице в Петрозаводске. Течь устранена. Восстановить нарушенное благоустройство планируется к середине сентября. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Ранее специалисты МКУ «Служба заказчика» неоднократно пытались промыть трубопровод, но видимых результатов это не принесло. При осмотре трубы с помощью телеинспекции было выявлено ее полное закупоривание грунтом и корнями. Дерево, ставшее причиной засора, пришлось снести и выкорчевать. Позднее было принято решение об установке нового колодца. Это потребовало разработки проекта, после подготовки которого аварийный участок необходимо было раскопать, провести перекладку труб и установить железобетонные кольца. Однако после проведения этих работ вверх по трубе была обнаружена ещё одна пробка уже от другого дерева. Корни проникли внутрь в месте соединительных элементов ливневой канализации. В августе была разработана проектная документация по второму этапу восстановления сетей. Накануне все работы завершились.

Ранее сообщалось, что коммунальщики не могут справиться с течью рядом с консерваторией Петрозаводска.