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Ливни, грозы и штормовой ветер накроют всю Карелию

Новости. Погода
10:20, 13 Августа 2021
фото: © pixabay

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МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погодных условий в пятницу на территории всей республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, во второй половине дня 13 августа местами по республике ожидаются ливни, грозы, усиления северо-западного, западного ветра до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Костомукша и все районы республики.

В МЧС настоятельно советуют жителям Карелии:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;
• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.
• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав. 

Ранее сообщалось, ненастная погода ожидается на территории Петрозаводска и семи районов Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-08-13 12:42:36
Самокат в гараж, каяк на воду , с якоря сниматься :)
Не поц
2021-08-13 12:21:55
Бог увидел пожары с неба, и понял: спасать Карелию нЕкому, надо вмешаться!
Плохо только, что все улицы и тротуары,сделанные по "новым технологиям"(с откатами), зальёт капитально!
Вася
2021-08-13 12:09:10
Дальше что?Вы,перестанете от этого хотеть морально деградировать?
однозначно
2021-08-13 12:59:24
Вася, у некоторых даже зонтика нет чтобы за грибами сходить.
Вася
2021-08-13 12:08:21
Ыыы)
Успешный
2021-08-13 11:21:09
Наблюдается сильное залуживание дворовых территорий
леха
2021-08-13 10:46:29
Надеюсь, что краснокнижные лишайники баренц региона не пострадают
Гость
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