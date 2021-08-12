Ливни, грозы и штормовой ветер накроют всю Карелию

МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погодных условий в пятницу на территории всей республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, во второй половине дня 13 августа местами по республике ожидаются ливни, грозы, усиления северо-западного, западного ветра до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Костомукша и все районы республики.

В МЧС настоятельно советуют жителям Карелии:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав.

Ранее сообщалось, ненастная погода ожидается на территории Петрозаводска и семи районов Карелии.