Сильный дождь накроет Петрозаводск в пятницу

Ненастная погода ожидается на территории Петрозаводска и семи районов Карелии, сообщили в МЧС республики.
По информации Карельского Гидрометцентра, в течение суток 13 августа местами, преимущественно по южным и восточным районам республики ожидается очень сильный дождь.
Под действие опасного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский районы.
В МЧС рекомендуют:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;
• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.
Ранее в МЧС предупреждали, что ливни и грозы обрушатся на Карелию через несколько часов.
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