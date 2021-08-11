Сильный дождь накроет Петрозаводск в пятницу

Ненастная погода ожидается на территории Петрозаводска и семи районов Карелии, сообщили в МЧС республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, в течение суток 13 августа местами, преимущественно по южным и восточным районам республики ожидается очень сильный дождь.

Под действие опасного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский районы.

В МЧС рекомендуют:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

Ранее в МЧС предупреждали, что ливни и грозы обрушатся на Карелию через несколько часов.