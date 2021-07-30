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Ливни и грозы надвигаются на Карелию

Новости. Погода
16:26, 31 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

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Днем 1 августа в Карелии ожидаются ливни, грозы и сильный ветер, предупредили в региональном Управлении МЧС.

По информации карельского Гидрометцентра, днем 1 августа, начиная с западных районов, местами по республике ожидаются ливни, грозы, при грозах усиления ветра до 15-17 м/с.

Как сообщили в МЧС, под действие неблагоприятного явления могут попасть все муниципальные образования республики: Петрозаводский и Костомукшский ГО, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

Общие рекомендации МЧС:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;
• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.
• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав.

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Комментарии

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театральный критик
2021-07-31 17:07:33
Да пофиг. Успешные люди свои загородные дома молниезащитой оборудывают.
Никита
2021-07-31 17:03:58
Вот и славненько , природа сама потушит пожары , раз власть не в состоянии это сделать .
Гость
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