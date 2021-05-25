Ливни и ветер обрушатся на Карелию

МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погодных условий в шести районах республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, вечером 26 мая и ночью 27 мая местами, преимущественно по юго-западным районам республики,ожидается сильный дождь, усиление восточного ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Пряжинский, Сортавальский и Суоярвский районы.

В МЧС рекомендуют жителям Карелии не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

Ранее МЧС предупреждал о заморозках по северным районам Карелии.