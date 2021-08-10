Любарский оценил ход ремонта дорог в Петрозаводске

Мэр карельской столицы Владимир Любарский проверил, как реализуется нацпроект «Безопасные качественные дороги» в Петрозаводске.

Владимир Любарский оценил ремонт магистралей и установку освещения в Петрозаводске. Как сообщил в соцсети глава города, в этом году по нацпроекту за счет федеральных средств должны быть отремонтированы 29 дорог и тротуары на семи из них.

«На Октябрьском проспекте АО „АБЗ-Дорстрой“ продолжает масштабный ремонт — порядка 2,5 километров дороги, 43 тысячи квадратных метров покрытия. На сегодняшний день идет замена бортового камня. Следующий этап — замена асфальтового покрытия. Обратил особое внимание подрядчика на то, чтобы были соблюдены требования доступной среды — на переходах уровень бортового камня обещают понизить для того, чтобы люди с ограниченными возможностями и мамы с колясками имели возможность комфортно переходить улицу», — заявил он.

Вторым объектом посещения стала улица Шотмана, где предстоит установить 22 опоры, уже готовы закладные под них.

«С середины августа подрядчик ООО „КарелСтройУправление“ приступит к монтажу самих опор. Линейная протяженность объекта работ — более 500 метров. Наибольшее группирование опор — в районе печально известного перекрестка с улицей Мелентьевой и Первомайского проспекта — осенью прошлого года здесь произошло резонансное ДТП со смертельным исходом. Думаю, новое освещение сделает этот участок более безопасным и для пешеходов, и для автомобилистов», — поянил он.

Любарский заявил, что работы по улучшению освещения запланированы на 12 участках в разных районах города. Завершить модернизацию планируется осенью.

Ранее Владимир Любарский сообщал, как будет проходить благоустройство карьера на Ключевой.