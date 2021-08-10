Реклама
В Карелии продолжается регистрация кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания
10.08.2021 10:59
Как будут голосовать в Карелии молодые избиратели (ВИДЕО)
10.08.2021 10:22
Видеонаблюдение на выборах в Карелии будет организовано практически на всех участках
07.08.2021 13:05

Любарский оценил ход ремонта дорог в Петрозаводске

Новости. Общество
15:47, 11 Августа 2021
фото: Владимир Любарский / ВК

Новости партнеров

Мэр карельской столицы Владимир Любарский проверил, как реализуется нацпроект «Безопасные качественные дороги» в Петрозаводске.

Владимир Любарский оценил ремонт магистралей и установку освещения в Петрозаводске. Как сообщил в соцсети глава города, в этом году по нацпроекту за счет федеральных средств должны быть отремонтированы 29 дорог и тротуары на семи из них.

«На Октябрьском проспекте АО „АБЗ-Дорстрой“ продолжает масштабный ремонт — порядка 2,5 километров дороги, 43 тысячи квадратных метров покрытия. На сегодняшний день идет замена бортового камня. Следующий этап — замена асфальтового покрытия. Обратил особое внимание подрядчика на то, чтобы были соблюдены требования доступной среды — на переходах уровень бортового камня обещают понизить для того, чтобы люди с ограниченными возможностями и мамы с колясками имели возможность комфортно переходить улицу», — заявил он.

Вторым объектом посещения стала улица Шотмана, где предстоит установить 22 опоры, уже готовы закладные под них. 

«С середины августа подрядчик ООО „КарелСтройУправление“ приступит к монтажу самих опор. Линейная протяженность объекта работ — более 500 метров. Наибольшее группирование опор — в районе печально известного перекрестка с улицей Мелентьевой и Первомайского проспекта — осенью прошлого года здесь произошло резонансное ДТП со смертельным исходом. Думаю, новое освещение сделает этот участок более безопасным и для пешеходов, и для автомобилистов», — поянил он.

Любарский заявил, что работы по улучшению освещения запланированы на 12 участках в разных районах города. Завершить модернизацию планируется осенью.

Ранее Владимир Любарский сообщал, как будет проходить благоустройство карьера на Ключевой.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
drug
2021-08-11 16:38:11
Текст данной статьи и в других СМИ: «На Октябрьском проспекте АО „АБЗ-Дорстрой“ продолжает масштабный ремонт — порядка 2,5 километров дороги.
Октябрьский проспект в одну сторону только 2.5 км.
Т.е. дорожное покрытие менять будут местами или по одной стороне - четной или нечетной ?
Изя
2021-08-11 15:55:59
Парфенчиков , Пивненко , Любарский , других политиков и хозяйственников , дятелей в Карелии уже просто нет (((((((((((((((((((((
Я/МЫ
2021-08-11 15:54:05
Оценщик на самокате.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.08.2021, 17:20
Названо время, когда гимнастка из Петрозаводска будет выступать на Олимпийских играх в Токио
05.08.2021, 15:14
В Карелии временно перекроют две федеральные трассы
06.08.2021, 15:53
Власти Петрозаводска требуют убрать торговую палатку с арбузами у железнодорожного перехода
07.08.2021, 15:42
Дети из Карелии госпитализированы в Краснодарском крае с кишечной инфекцией
04.08.2021, 06:40
Мертвую ряпушку выбросило на берег озера в Карелии (ВИДЕО)
08.08.2021, 14:14
Посетительница вотчины карельского Деда Мороза сравнила ее с концлагерем для животных

Аналитика

Сегодня 12:22
Капитал
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы
Первый рейс карельского ретро-поезда из Йоэнсуу в Северное Приладожье планируется запустить весной следующего года.
Вровень со звездами
10.08.2021 18:12
«РКС-Петрозаводск» готовится реконструировать водоочистные сооружения на деньги федерального кредита
10.08.2021 14:44
«Петроглифы – это огонек, который мы зажгли для всего мира» 1
04.08.2021 17:00
Город мастеров 2
04.08.2021 10:57
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»