Любарский: «Петрозаводску повезло…»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский анонсировал фотоконкурс, посвященный подготовке к 320-летию города.

Он призвал жителей карельской столице присылать в мэрию фотографии современного и старого Петрозаводска.

«Всем нам хотелось бы, чтобы город становился уютнее, комфортнее, красивее, но, согласитесь, нам уже есть чем гордиться: Петрозаводск — замечательный!.. Петрозаводску повезло с ландшафтом, архитектурой, людьми… Ловите всё это в объективы камер и присылайте», — написал мэр на своей странице Вконтакте.

По его словам, в рамках конкурса будет объявлена специальная номинация на приз мэра.

Работы можно присылать до 26 мая в официальную группу администрации (https://vk.com/ptz_mo).