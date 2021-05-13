Любарский: Проезд в маршрутках Петрозаводска подешевеет

Новый глава Петрозаводска Владимир Любарский договорился с руководителями транспортных компаний о снижении стоимости проезда на городских маршрутах.

На своей странице в соцсетях глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что провел рабочую встречу с руководством транспортных компаний, не так давно повысивших плату за проезд.

"Переговоры были не самые простые. Тем не менее, по результатам переговоров принято решение о снижении стоимости проезда на два рубля – с 37 до 35 рублей – на маршрутах № 2, 5, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 27 и 29. Произойти это должно с понедельника, 17 мая. Не могу сказать, что на 100% доволен результатом. Но есть первый сдвиг в правильном направлении. Будем продолжать работу над решением транспортной проблемы", - написал Любарский.

Напомним, 10 апреля до 37 рублей выросла стоимость проезда в автобусах №№ 1, 2, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 22, обслуживаемых компаниями ООО "Авто Сити", ООО "Транспортная компания", ООО "АТП", ООО "АТП 2", ООО "АТП 3".