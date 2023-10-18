Любарский прокомментировал разрыв побратимских связей норвежского города с Петрозаводском

Город Му-и-Рана расторг побратимские связи со столицей Карелии.

В СМИ сообщили о том, что норвежский город Му-и-Рана расторг побратимские связи с Петрозаводском, причиной стало вступление экс-мэра Петрозаводска Владимира Любарского в батальон «Ахмат».

«Так, все-таки, причиной или поводом, уважаемые норвежские дру… „партнеры“?», — задался вопросом Любарский в личном профиле.

«Если причиной, то мне вас реально жаль, так заблудиться не каждого угораздит. Если поводом, куда ни шло, дело ваше, но тогда уж назовите причину, а не наводите тень на плетень…

Всем добра, в том числе и жителям Му-и-Рана», — написал экс-глава карельской столицы.