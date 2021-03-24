Любимый город должен быть красивым!

Формирование комфортной городской среды — это обо всём, что окружает нас.

В том числе это дворы и подъезды, зелёные парки и безопасные детские площадки. Красивые и удобные пространства: набережные, скверы. Всё это меняется для нас и с нами!

За четыре последних года в Карелии благоустроено 820 территорий, из них 745 дворовых. В нынешнем году в республике запланированы мероприятия по благоустройству 80 общественных территорий и 101-й дворовой площадки в 50 муниципальных образованиях. На эти работы предусмотрено более 150 миллионов рублей.

Дополнительная возможность сделать любимый город лучше и комфортней – проголосовать с 26 апреля по 30 мая за объекты, которые войдут в программу "Формирование комфортной городской среды" (нацпроект "Жильё и городская среда") на 2022 год.

В Петрозаводске из 14 предложенных проектов жители сами выберут семь общественных территорий:

1. Территория в районе дома № 7 по улице Труда;

2. Территория в районе дома № 6 по улице Крылова;

3. Территория в районе дома № 7 по улице Софьи Ковалевской;

4.Т ерритория в районе дома № 40 по Березовой аллее;

5. Аллея Алексея Сиверикова (Древлянка);

6. Кукковский сквер (ул. Фролова);

7. Территория в районе дома № 14 по Ключевой улице;

8. Спортивный сквер (ул. Антонова);

9. Калининская аллея (около дома № 57 по ул. Калинина);

10. Якорный парк (ул. Ригачина);

11. Сквер Маршала Мерецкова;

12. Губернаторский сад;

13. Территория в районе дома № 40 по Октябрьскому проспекту;

14. Сквер Черёмушки (Первомайский проспект, около Детской музыкально-хоровой школы).

Голосование стартует 26 апреля на федеральном портале по ссылке: 10.gorodsreda.ru. Регистрация на сайте проходит через портал "Госуслуги". Принять участие в голосовании смогут горожане от 14 лет.

- Без жителей, без их идей при разработке проектов благоустройства, без прозрачного процесса принятия решений, без общественного контроля - программа Комфортной городской среды не смогла бы успешно реализовываться, - считает сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда в Карелии" Анна Лопаткина. – Сейчас в паблике "Общественные территории Петрозаводска" проходит опрос, и более 500 жителей карельской столицы дали оценку уровня благоустройства своих районов. Мы видим, что наиболее активно к опросу присоединились жители центрального микрорайона, Кукковки, Древлянки и Сулажгорского кирпичного завода. В целом люди положительно оценивают произошедшие за четыре года перемены, но, конечно, не обходится без критических замечаний, с которыми нужно работать.

Голосование за благоустройство. Республика Карелия

10.gorodsreda.ru