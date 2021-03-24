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Любимый город должен быть красивым!

Новости. Общество
12:45, 25 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Формирование комфортной городской среды — это обо всём, что окружает нас.

В том числе это дворы и подъезды, зелёные парки и безопасные детские площадки. Красивые и удобные пространства: набережные, скверы. Всё это меняется для нас и с нами!

За четыре последних года в Карелии благоустроено 820 территорий, из них 745 дворовых. В нынешнем году в республике запланированы мероприятия по благоустройству 80 общественных территорий и 101-й дворовой площадки в 50 муниципальных образованиях. На эти работы предусмотрено более 150 миллионов рублей.

Дополнительная возможность сделать любимый город лучше и комфортней – проголосовать с 26 апреля по 30 мая за объекты, которые войдут в программу "Формирование комфортной городской среды" (нацпроект "Жильё и городская среда") на 2022 год.

В Петрозаводске из 14 предложенных проектов жители сами выберут семь общественных территорий:
1. Территория в районе дома № 7 по улице Труда;
2. Территория в районе дома № 6 по улице Крылова;
3. Территория в районе дома № 7 по улице Софьи Ковалевской;
4.Т ерритория в районе дома № 40 по Березовой аллее;
5. Аллея Алексея Сиверикова (Древлянка);
6. Кукковский сквер (ул. Фролова);
7. Территория в районе дома № 14 по Ключевой улице;
8. Спортивный сквер (ул. Антонова);
9. Калининская аллея (около дома № 57 по ул. Калинина);
10. Якорный парк (ул. Ригачина);
11. Сквер Маршала Мерецкова;
12. Губернаторский сад;
13. Территория в районе дома № 40 по Октябрьскому проспекту;
14. Сквер Черёмушки (Первомайский проспект, около Детской музыкально-хоровой школы).

Голосование стартует 26 апреля на федеральном портале по ссылке: 10.gorodsreda.ru. Регистрация на сайте проходит через портал "Госуслуги". Принять участие в голосовании смогут горожане от 14 лет.

- Без жителей, без их идей при разработке проектов благоустройства, без прозрачного процесса принятия решений, без общественного контроля - программа Комфортной городской среды не смогла бы успешно реализовываться, - считает сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда в Карелии" Анна Лопаткина. – Сейчас в паблике "Общественные территории Петрозаводска" проходит опрос, и более 500 жителей карельской столицы дали оценку уровня благоустройства своих районов. Мы видим, что наиболее активно к опросу присоединились жители центрального микрорайона, Кукковки, Древлянки и Сулажгорского кирпичного завода. В целом люди положительно оценивают произошедшие за четыре года перемены, но, конечно, не обходится без критических замечаний, с которыми нужно работать.

Голосование за благоустройство. Республика Карелия

10.gorodsreda.ru

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-25 12:48:28
До чего же этот шенделович неприятен. Даже внешне
Гость
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