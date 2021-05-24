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Суд Петрозаводска оборвал криминальную карьеру любителя ювелирных украшений

Новости. Криминал
09:45, 25 Мая 2021
фото: © freepik.com

Мужчину, специализировавшегося на краже ювелирных украшений, отправили в колонию, сообщили на сайте Петрозаводского городского суда.

Петрозаводский городской суд 20 мая назначил наказание горожанину за совершение двух краж.

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Как выяснилось в ходе следствия, в июне 2020 года мужчина, находясь в пьяном виде в квартире своего знакомого, украл ювелирные изделия, принадлежащие его матери.

Кроме того, в августе того же года, выпивая в гостях у случайной знакомой, похитил и её ювелирные украшения.

По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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Комментарии

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кир
2021-05-25 09:51:05
Фигня, а не наказание, - сказал кот. Где тяжёлые моральные страдания?
Гость
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