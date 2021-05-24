Суд Петрозаводска оборвал криминальную карьеру любителя ювелирных украшений

Мужчину, специализировавшегося на краже ювелирных украшений, отправили в колонию, сообщили на сайте Петрозаводского городского суда.

Петрозаводский городской суд 20 мая назначил наказание горожанину за совершение двух краж.

Как выяснилось в ходе следствия, в июне 2020 года мужчина, находясь в пьяном виде в квартире своего знакомого, украл ювелирные изделия, принадлежащие его матери.

Кроме того, в августе того же года, выпивая в гостях у случайной знакомой, похитил и её ювелирные украшения.

По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.