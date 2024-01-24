Любитель нетрезвой езды из Костомукши лишился дорогого автомобиля

Мужчина дважды попался пьяным за рулем и оказался в суде.
Прокуратура Костомукши поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего горожанина. Его признали виновным по уголовному делу о пьяной езде.
Установлено, что в октябре 2023 года костомукшанина привлекли к административной ответственности за нетрезвое вождение и лишили водительских прав.
Спустя две недели он вновь попался пьяным за рулем своего Mercedes-Benz. Было возбуждено уголовное дело.
Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением водительских прав на два года, рассказали в карельской прокуратуре.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание