Любитель нетрезвой езды из Костомукши лишился дорогого автомобиля

Мужчина дважды попался пьяным за рулем и оказался в суде.

Прокуратура Костомукши поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего горожанина. Его признали виновным по уголовному делу о пьяной езде.

Установлено, что в октябре 2023 года костомукшанина привлекли к административной ответственности за нетрезвое вождение и лишили водительских прав.



Спустя две недели он вновь попался пьяным за рулем своего Mercedes-Benz. Было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением водительских прав на два года, рассказали в карельской прокуратуре.