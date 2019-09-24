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Новости. Криминал
09:45, 24 Сентября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

Любитель парфюма несколько раз обокрал магазин в Петрозаводске

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Петрозаводчанин брал с витрины мужские духи, прятал их под куртку и выносил из здания, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился представитель магазина бытовых товаров. Факты хищений были установлены по записям камер видеонаблюдения. Общий ущерб превысил 5 тысяч рублей.

Подозреваемый, 21-летний петрозаводчанин, за два дня совершил схожие кражи в магазине бытовых товаров. Парфюмы он продал прохожим, а деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждены уголовные дела.

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Комментарии

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кир
2019-09-24 10:41:50
Воры были всегда. Более интересуют люди, покупающие ворованное с рук. Кто они? Оказывается, что это белые и пушистые наши люди. Соседи, коллеги по работе, рабочие и мелкие чиновники, торгаши на улице, студенты и просто хорошие люди. Просто стране не повезло с людьми.
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