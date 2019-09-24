Любитель парфюма несколько раз обокрал магазин в Петрозаводске

Петрозаводчанин брал с витрины мужские духи, прятал их под куртку и выносил из здания, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился представитель магазина бытовых товаров. Факты хищений были установлены по записям камер видеонаблюдения. Общий ущерб превысил 5 тысяч рублей.



Подозреваемый, 21-летний петрозаводчанин, за два дня совершил схожие кражи в магазине бытовых товаров. Парфюмы он продал прохожим, а деньги потратил на собственные нужды.



Возбуждены уголовные дела.