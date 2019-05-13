Любитель покататься за ночь украл три велосипеда в центре Петрозаводска

Мужчина вытащил из подъезда 5 велосипедов и долго думал, какие украсть, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 38-летняя жительница центра города и сообщила, что ночью из подъезда был похищен её велосипед стоимостью 20 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что транспорт не был пристёгнут антикражным устройством. В этот день в полицию поступили еще два заявления о кражах велосипедов, совершённых в этом районе.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 22-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии следствия, ночью он похитил велосипед из незакрытого подъезда, а затем сбыл его случайному прохожему.

В ту же ночь он проник в один из подъездов, где обнаружил пять велосипедов. Вытащив на улицу, он опробовал их. Три из них имели технические неисправности, поэтому мужчина похитил два других велосипеда.

Возбуждены уголовные дела.