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Новости. Криминал
13:26, 13 Мая 2019
фото: © Sputnik / Кирилл Каллиников

Любитель покататься за ночь украл три велосипеда в центре Петрозаводска

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Мужчина вытащил из подъезда 5 велосипедов и долго думал, какие украсть, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 38-летняя жительница центра города и сообщила, что ночью из подъезда был похищен её велосипед стоимостью 20 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что транспорт не был пристёгнут антикражным устройством. В этот день в полицию поступили еще два заявления о кражах велосипедов, совершённых в этом районе.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 22-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии следствия, ночью он похитил велосипед из незакрытого подъезда, а затем сбыл его случайному прохожему.

В ту же ночь он проник в один из подъездов, где обнаружил пять велосипедов. Вытащив на улицу, он опробовал их. Три из них имели технические неисправности, поэтому мужчина похитил два других велосипеда.

Возбуждены уголовные дела.

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