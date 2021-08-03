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Любитель спиртного из Карелии продал чужую лодку и ушел в запой

Новости. Криминал
13:30, 04 Августа 2021
фото: © pixabay.com

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Житель Лахденпохьи вовлек других людей в сложную махинацию по добыче денег на спиртное, но начал пропивать украденную лодку и забыл о данных им обещаниях, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лахденпохского района поступило заявление от 51-летней жительницы города о краже моторной лодки. Ущерб превысил 60 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили детали произошедшего и подозреваемого в краже. По версии полицейских, 32-летний местный житель уговорил двух знакомых забрать якобы его личную лодку из указанного им деревянного сарая на берегу озера и перевезти её к нему во двор. Обещал за работу 5 тысяч рублей. Мужчины вынесли моторку из сарая и на микроавтобусе перевезли ее в указанное место.

Когда груз оказался у жителя Лахденпохьи, он нашёл покупателя и продал ему моторку, выручив 17 тысяч рублей. Деньги он потратил на алкоголь, при этом помощникам за оказанную услугу так и не заплатил.

Новому владельцу он обещал передать документы, но через некоторое время забыл о данном слове. Стражи порядка установили место сбыта и изъяли лодку.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража», фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-08-04 13:46:50
Тогда ленин призвал на халяву, а потом гайдар. А вы, естественно, купились. А получилось как всегда - через задницу.
Лейтенант
2021-08-04 13:40:41
Оригинально! Берёт пример с тех,кто привык: отнимать и делить?
Вася
2021-08-04 13:35:41
Вся экономика заключается в том , что еще можно продать
Гость
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