Любитель спиртного из Карелии продал чужую лодку и ушел в запой

Житель Лахденпохьи вовлек других людей в сложную махинацию по добыче денег на спиртное, но начал пропивать украденную лодку и забыл о данных им обещаниях, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лахденпохского района поступило заявление от 51-летней жительницы города о краже моторной лодки. Ущерб превысил 60 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили детали произошедшего и подозреваемого в краже. По версии полицейских, 32-летний местный житель уговорил двух знакомых забрать якобы его личную лодку из указанного им деревянного сарая на берегу озера и перевезти её к нему во двор. Обещал за работу 5 тысяч рублей. Мужчины вынесли моторку из сарая и на микроавтобусе перевезли ее в указанное место.

Когда груз оказался у жителя Лахденпохьи, он нашёл покупателя и продал ему моторку, выручив 17 тысяч рублей. Деньги он потратил на алкоголь, при этом помощникам за оказанную услугу так и не заплатил.

Новому владельцу он обещал передать документы, но через некоторое время забыл о данном слове. Стражи порядка установили место сбыта и изъяли лодку.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража», фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.