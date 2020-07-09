Любителей выпить в поезде хотят лишать права на проезд

Член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил на два года лишать права пользоваться железнодорожным транспортом за распитие спиртного в поездах.

Как отметил Хамзаев, необходимо усилить контроль и за пассажирами, которые проносят и потребляют в поездах алкоголь, приобретённый заранее, пишет RT.

Кроме того, общественник предлагает на два года лишать права пользоваться железнодорожным транспортом тех пассажиров, которые дважды попались на употреблении алкоголя в поездах в течение календарного года.

В своём обращении Хамзаев напомнил, что, согласно действующим правилам, употребление спиртных напитков в поездах запрещено. Но есть исключение – вагоны-рестораны, где могут реализовываться напитки крепостью до 16,5%.

При этом иногда возникают ситуации, когда посетители вагонов-ресторанов устраивают пьяные дебоши, в том числе с применением силы, отметил автор инициативы.

"В целях повышения комфортности и безопасности путешествий на железнодорожном транспорте прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на реализацию в вагонах-ресторанах любой алкогольной продукции", – написано в тексте обращения.