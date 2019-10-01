Любители бега отметят день рождения клуба полумарафоном и чаем с тортиком

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Клуб "Бегать модно" приглашает отметить свой день рождения забегом и чаепитием на Онежской набережной.
В субботу, 12 октября, клуба "Бегать модно" отмечает День рождения. По этому поводу всех любителей бега приглашают на праздник.
Праздновать День рождения клуба "Бегать модно" будут в красивейшем месте Петрозаводска - на Онежской набережной!
"Нам 4 года! – написано в паблике клуба. - В программе праздника забеги на дистанции 5 километров, 10 километров и 21 километр - полумарафон".
Как отметили организаторы, трасса практически идеально плоская, так что личные рекорды гарантированы.
Всем участникам пообещали медальки финишёра и чаепитие с поеданием праздничного тортика, а также массу конкурсов и других активностей!
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