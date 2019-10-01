Любители бега отметят день рождения клуба полумарафоном и чаем с тортиком

Клуб "Бегать модно" приглашает отметить свой день рождения забегом и чаепитием на Онежской набережной.

В субботу, 12 октября, клуба "Бегать модно" отмечает День рождения. По этому поводу всех любителей бега приглашают на праздник.

Праздновать День рождения клуба "Бегать модно" будут в красивейшем месте Петрозаводска - на Онежской набережной!

"Нам 4 года! – написано в паблике клуба. - В программе праздника забеги на дистанции 5 километров, 10 километров и 21 километр - полумарафон".

Как отметили организаторы, трасса практически идеально плоская, так что личные рекорды гарантированы.

Всем участникам пообещали медальки финишёра и чаепитие с поеданием праздничного тортика, а также массу конкурсов и других активностей!