Любители истории рассказали о секрете памятника Петру I в Петрозаводске

На дореволюционных фотографиях монумент Петру Великому, ставший символом столицы Карелии, выглядит иначе.

250 лет назад, 29 июня 1873 года, в Петрозаводске был торжественно открыт памятник Петру I. В этот день петербургский фотограф Монштейн сделал фото монумента. Тот, кто внимательно рассмотрит снимок, обнаружит, что памятник лишен одной детали – у Петра Алексеевича нет шпаги.

Почему шпага появилась на памятнике в 1978 году во время переноса монумента на Онежскую набережную, история умалчивает. И можно только гадать: или тогдашние чиновники имели какие-то реальные свидетельства ее наличия на статуе, или проявили свойственную всем поколениям этого сословия дилетантскую самодеятельность.

Почему шпага исчезла в 2007 году и кто ее вернул царю, знает «Фактор News».