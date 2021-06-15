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Любители сельского юмора соберутся в Карелии

Новости. Культура
14:28, 16 Июня 2021
фото: Центр народного творчества Республики Карелия / ВК

В эти выходные в деревне Киндасово состоится праздник сельского юмора.

В субботу, 19 июня, в деревне Киндасово Пряжинского района состоится 35-й фестиваль сельского юмора. Событие будет также приурочено к  525-летию с момента первого упоминания о деревне в письменных источниках. Об этом информирует паблик «Центра народного творчества Республики Карелия».

Организаторы обещают более 20 бесплатных площадок, где каждый желающий сможет поучаствовать в играх, сделать фото на память и продемонстрировать своё чувство юмора; деревенский зоопарк; торговые ряды с угощениями и тематическими сувенирами; а также розыгрыши и призы.

«Народные гуляния начнутся в 10 утра 19 июня и продлятся до вечера. Попасть на фестиваль юмора можно несколькими способами. Первый — на своем автомобиле, второй — на рейсовом автобусе: вдобавок к празднику будет пущен дополнительный рейс!», — сообщают организаторы.

Ранее сообщалось, что в «деревне дураков» в Карелии украли арт-объект.

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Комментарии

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Урбанист
2021-06-16 14:44:37
Петросяново
David.
2021-06-16 15:00:39
Урбанист, Матросы -вот отрада души твоей!
Гость
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