Любители сельского юмора соберутся в Карелии

В эти выходные в деревне Киндасово состоится праздник сельского юмора.

В субботу, 19 июня, в деревне Киндасово Пряжинского района состоится 35-й фестиваль сельского юмора. Событие будет также приурочено к 525-летию с момента первого упоминания о деревне в письменных источниках. Об этом информирует паблик «Центра народного творчества Республики Карелия».

Организаторы обещают более 20 бесплатных площадок, где каждый желающий сможет поучаствовать в играх, сделать фото на память и продемонстрировать своё чувство юмора; деревенский зоопарк; торговые ряды с угощениями и тематическими сувенирами; а также розыгрыши и призы.

«Народные гуляния начнутся в 10 утра 19 июня и продлятся до вечера. Попасть на фестиваль юмора можно несколькими способами. Первый — на своем автомобиле, второй — на рейсовом автобусе: вдобавок к празднику будет пущен дополнительный рейс!», — сообщают организаторы.

Ранее сообщалось, что в «деревне дураков» в Карелии украли арт-объект.