Любителя алкоголя в Карелии будут судить за незаконный оборот оружия

Тяга к алкоголю вернула рецидивиста на скамью подсудимых, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация – некий гражданин продал обрез жителю посёлка Боровой. При проверке этих данных был установлен и задержан подозреваемый - 32-летний ранее судимый житель Калевалы.

В отношении гражданина в отделении дознания ОМВД России по Калевальскому району были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 223 и части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, а позднее переданы в следственное отделение. Фигурант дал признательные показания.

По версии следствия, пару лет назад мужчина нашёл ружье на свалке вблизи заброшенной хозпостройки. Он спрятал находку в лесном массиве, а когда ему понадобились деньги, вернулся к тайнику. Чтобы ружье было легче переносить и прятать, подозреваемый сделал из него обрез, отпиленные части выкинул в реку. В дальнейшем переделанное оружие он продал случайному прохожему, а вырученные деньги, 300 рублей, потратил на покупку алкоголя.

В настоящее время материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для принятия законного решения.

МВД по Республике Карелия напоминает: если вы нашли огнестрельное оружие, об этом необходимо незамедлительно сообщить в полицию. Запрещается: пользоваться им; хранить его у себя; переделывать. Указанные действия являются основанием для привлечения к уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.