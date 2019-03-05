Любителя музыки и спорта задержала полиция в Петрозаводске

За кражу и грабеж в Петрозаводске задержали 32-летнего мужчину, сообщили в МВД Карелии.

Днем 3 марта в полицию Петрозаводска обратился 37-летний житель города. Ему позвонил сосед и сказал, что дверь в квартиру выломана.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили обстоятельства происшествия и подозреваемого, 32-летнего горожанина. По версии следствия, мужчина выбил ногами дверь, проник в квартиру одного из домов, расположенных на набережной Варкауса, и похитил две пары горных лыж. Стоимость похищенного оценивалась в 30 тысяч рублей. После этого петрозаводчанин загрузил похищенное в личный автомобиль и уехал.

В ходе работы с подозреваемым полицейские установили его причастность к грабежу, совершённому несколькими часами позднее кражи.

В центре города этот петрозаводчанин зашел в магазин электроники, попросил показать беспроводные наушники стоимостью 12 тысяч рублей. Продавец стал демонстрировать товар, а покупатель схватил его и убежал. Впоследствии ранее не судимый горожанин планировал уехать из города, но не успел, был задержан полицейскими.

По фактам кражи и грабежа возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.