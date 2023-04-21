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Любителя запрещенных веществ в Карелии в третий раз будут судить за неадекватное вождение

Новости. Криминал
09:31, 09 Июня 2023
фото: © bezformata.com

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Житель Петрозаводска рискует отсидеть три года за вождение в наркотическом опьянении, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Прионежского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Петрозаводска.

Мужчину обвиняют в управлении автомашиной в состоянии наркотического опьянения.

Согласно материалам уголовного дела, в марте петрозаводчанин сел за руль после употребления запрещенных веществ.  Неадекватное поведение водителя на дороге заметили сотрудники ГИБДД, которые попытались остановить нарушителя.

Во время преследования злоумышленник выехал за пределы Петрозаводска, его задержали в районе Новой Вилги. 

Медицинское освидетельствование показало наличие наркотиков в организме подозреваемого. Во время дальнейшей проверки выяснилось, что в 2019 году его уже судили за два аналогичных преступления. Ему вернули права только в сентябре 2022 года.

В полиции возбудили уголовное дело. Мужчина признал свою вину. Его автомобиль изъяли, а позже - арестовали. Уголовное дело направлено в Прионежский районный суд.

Максимальное наказание, которое грозит мужчине - три года колонии, рассказали в региональной прокуратуре.

Кроме того, его автомобиль может быть конфискован и бесплатно передан в собственность государства.

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