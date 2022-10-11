Любителям фотографироваться на набережной в городе горняков Карелии поставили фоторамки

Завершен первый этап благоустройства площадки на набережной озера Контокки в Костомукше, рассказали в Минстрое Карелии.

В Костомукше завершился первый этап благоустройства площадки на набережной озера Контокки.



На территории поставили скамейки, качели и фоторамки.



Благоустройство провели в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда».



Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщила о том, что на благоустройство Березовой аллеи в Петрозаводске потратили более 48 млн рублей.