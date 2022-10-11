Более 48 млн рублей потратили на благоустройство аллеи в Петрозаводске

Работы по благоустройству Березовой аллеи планируют завершить до 30 ноября.

Сезон работ, связанный с благоустройством общественных территорий и дворов в Петрозаводске, подходит к концу. Так, на реализацию проекта по Березовой аллеи, на участке от Лососинского шоссе до проезда Просвещения, ушло 48,3 млн рублей. Внушительная сумма была выделена в 2021 году из республиканского бюджета в рамках субсидии на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Карелии. На эти деньги были запланированы масштабные работы по благоустройству территории, где ранее располагался детский городок и парк аттракционов. Подрядчики должны закончить все работы до 30 ноября.

На Березовой аллее со стороны Лососинского шоссе сделали планировку территории и основания под детские и спортивные площадки, установили бортовой камень. Идет мощение транзитной пешеходной дорожки, которое выполняется в едином стиле по всей аллее, начиная от Сыктывкарской улицы. Подрядчики проводят работы по установке игрового и спортивного оборудования. Оно будет располагаться вдоль дорожки.

Как отметила председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Юлия Мизинкова, на этом участке аллеи появятся разнообразные игровые комплексы с резиновым покрытием, включая первый в городе канатный, для детей разных возрастов. Любителей спорта порадуют уличные тренажеры фирмы MB barbell от Вадима Маркелова. Во всех «карманах» городка будут стоять скамейки и парковые качели.

Подробнее читайте в материале «Глаз да глаз нужен: как в Петрозаводске заканчивается сезон благоустройства».