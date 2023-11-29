«Любителям снега», - глава Петрозаводска рассказала о рекорде минувшего ноября

Инна Колыхматова опубликовала фото сугроба почти 57-летней давности.

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова в последний день осени рассказала о том, чем примечателен прошедший ноябрь.

«Любителям снега на ночь глядя в последний день ноября. Петрозаводск побил рекорд 1974 года по количеству осадков в ноябре. Как подсказали в Гидрометцентре, столько снега не выпадало еще ни разу: 112 мм осадков за 29 дней — 224% от месячной нормы», — написала градоначальница.

Инна Колыхматова провела и исторические параллели — почти полсотни лет назад в Петрозаводске выпало также очень много осадков, хотя и чуть меньше, чем в нынешнем ноябре. Глава города опубликовала фото 1966 года, показывающее, какие огромные сугробы стояли в центре города, на проспекте Ленина.

Напомним, в Гидрометцентре Карелии ранее отметили, что прошедший ноябрь стал абсолютным рекордсменом по количеству осадков в Петрозаводске за более чем вековую историю наблюдений.