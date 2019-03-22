Любительницу прекрасного оштрафовали на границе в Карелии

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Петрозаводчанка пыталась перевезти через границу луковицы тюльпанов, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.
Жительница Петрозаводска 18 марта следовала из Финляндии в Россию и пересекала границу в МАПП "Вяртсиля". В ходе досмотра в ручной клади были обнаружены 4 луковицы тюльпанов. Фитосанитарных сертификатов на посадочный материал владелица не имела.
Продукция была возвращена. В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении.
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