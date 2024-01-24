Любопытные сохатые пришли к дачникам рядом с Карелией

Местные жители сфотографировали лесного гостя, а также запечатлели на видео.

Любопытные лоси регулярно навещают жителей деревни Верхние Осельки в Ленобласти, пишет 47channel.ru.



Жители деревни Верхние Осельки Всеволожского района Ленинградской области и соседних садоводств рассказали о регулярных встречах с лосями. Иногда сохатые забредают прямо на дачные участки, а порой прогуливаются по дорогам.

Снимками лесных великанов местные жители поделились в сообществе «Деревня Верхние Осельки» «ВКонтакте». Например, в садоводстве Пери наглый лось бродил прямо по участку одного из жителей. Дачники также столкнулись с молодым сохатым, который заблудился среди домов.

Еще одна местная жительница повстречала лося на дороге около железнодорожной станции Осельки. Она опубликовала видеозапись встречи с лесным великаном.

В телеграм-канале «ДТП и ЧП СПб» также появились кадры с лосем, сообщает 47channel.ru. Посреди бела дня сохатый вышел на дорогу у поселка Осельки и неспешно перебежал через трассу. Бдительный водитель остановился и пропустил лесного гостя.

Напомним, огромная волчья стая рыщет по соседству с Карелией.

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