Любовь Успенская решила родить ребенка

Певица начала поиски донора для экстракорпорального оплодотворения.

"Королева русского шансона" в последнее время значительно похудела и часто выходит в свет в мини-платьях. Однако многие поклонники артистки говорят ей, что пора нянчиться с внуками. Любовь ответила, что еще и сама надеется родить, пишет Cosmopolitan.

"А что? Киркоров родил,Пугачева с Галкиным родили, Виторган туда же, а я самая рыжая?", – с иронией высказалась звезда.

Оказалось, что Успенская не шутит. Она сообщила, что настроена решительно и готова прибегнуть к ЭКО. Теперь певица ищет донора яйцеклетки.

"Друзья, ну что, я решилась. И серьёзно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО,к которому в скором времени намерена прибегнуть. Требования: 1. Красота 2. Ум 3. Талант 4. Здоровье 5. Доброта 6. Честность. Так что, друзья, пожелайте мне удачи. А недоброжелателей попрошу гулять лесом. P. S. Интим не предлагать", – написала Любовь в Instagram.

У артистки есть 30-летняя дочь Татьяна от мужа, бизнесмена Александра Плаксина. От первого брака с Виктором Шумиловичем у звезды были два сына-близнеца, однако малыши умерли вскоре после появления на свет.