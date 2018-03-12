Людей, не желающих покидать квартиры в доме на Державина, будут выселять принудительно

Жильцов признанного аварийным дома 16 по улице Державина, не жалеющих переезжать в маневренное жилье, выселят принудительно, сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Ранее мэрия объявила, что в Петрозаводске введен режим повышенной готовности из-за возможного обрушения жилого восьмиквартирного дома на Зареке.

"Когда от жильцов поступил сигнал по поводу трещины, еще две недели назад, сразу же Перов Евгений Игоревич (начальник управления жилищного хозяйства, - прим. "Столицы на Онего") в субботу выехал и уже предлагал жилье маневренного фонда, но тогда жильцы и мы еще не понимали всех масштабов этой ситуации. Поэтому получили письменные отказы по поводу выселения", - рассказала сегодня журналистам Ирина Мирошник.

После этого, продолжила градоначальница, была проведена экспертиза дома. Она показала, что оставаться в нем небезопасно.

"Результаты неблагоприятные: в четырех квартирах есть опасность для проживания", - констатировала Ирина Мирошник.

Чиновники начали работать с жильцами дома, пытаться их убедить переехать в общежития – так называемое "маневренное жилье", которое власти предоставляют людям, оказавшимся в подобной ситуации.

На сегодняшний день, по словам Мирошник, три семьи уже переехали в выделенные им комнаты, одна сделает это на днях. Оставшиеся три семьи (одна квартира из восьми в доме пустует) чиновникам не удалось уговорить на вынужденный переезд. Судя по всему, людей будут выселять принудительно.

"По трем квартирам мы не получили согласие на переезд, поэтому в условиях того, что существует опасность для жизни людей, мы будем готовить документы сегодня, в течение дня, на принудительное выселение", - сказала Ирина Мирошник.

Глава города добавила, что дом 16 по улице Державина признан аварийным и будет снесен. Предполагается также, что жильцы дома в итоге переедут в квартиры, которые будут построены по программе расселения.

"Данный дом признан аварийным, но, к сожалению, это произошло после 2012 года, соответственно, в первые три этапа программы он не попал. То есть его расселение будет в следующем этапе, который будет объявлен РФ", - объяснила Ирина Мирошник.