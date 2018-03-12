Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:26, 12 Марта 2018

Людей, не желающих покидать квартиры в доме на Державина, будут выселять принудительно

По теме

Большегрузы продолжают ездить по аварийным мостам в Петрозаводске, несмотря на дорожные знаки
12.03.18 12:50
Власти Петрозаводска заявили о выполнении "майских указов" в 2017 году
12.03.18 12:23
Глава Петрозаводска объяснила, почему из холла Дворца творчества убрали аквариум
12.03.18 12:15
Все новости
Загрузка...

Жильцов признанного аварийным дома 16 по улице Державина, не жалеющих переезжать в маневренное жилье, выселят принудительно, сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Ранее мэрия объявила, что в Петрозаводске введен режим повышенной готовности из-за возможного обрушения жилого восьмиквартирного дома на Зареке.   

"Когда от жильцов поступил сигнал по поводу трещины, еще две недели назад, сразу же Перов Евгений Игоревич (начальник управления жилищного хозяйства, - прим. "Столицы на Онего") в субботу выехал и уже предлагал жилье маневренного фонда, но тогда жильцы и мы еще не понимали всех масштабов этой ситуации. Поэтому получили письменные отказы по поводу выселения", - рассказала сегодня журналистам Ирина Мирошник.

После этого, продолжила градоначальница, была проведена экспертиза дома. Она показала, что оставаться в нем небезопасно.

"Результаты неблагоприятные: в четырех квартирах есть опасность для проживания", - констатировала Ирина Мирошник.

Чиновники начали работать с жильцами дома, пытаться их убедить переехать в общежития – так называемое "маневренное жилье", которое власти предоставляют людям, оказавшимся в подобной ситуации.

На сегодняшний день, по словам Мирошник, три семьи уже переехали в выделенные им комнаты, одна сделает это на днях. Оставшиеся три семьи (одна квартира из восьми в доме пустует) чиновникам не удалось уговорить на вынужденный переезд. Судя по всему, людей будут выселять принудительно.   

"По трем квартирам мы не получили согласие на переезд, поэтому в условиях того, что существует опасность для жизни людей, мы будем готовить документы сегодня, в течение дня, на принудительное выселение", - сказала Ирина Мирошник.

Глава города добавила, что дом 16 по улице Державина признан аварийным и будет снесен. Предполагается также, что жильцы дома в итоге переедут в квартиры, которые будут построены по программе расселения.

"Данный дом признан аварийным, но, к сожалению, это произошло после 2012 года, соответственно, в первые три этапа программы он не попал. То есть его расселение будет в следующем этапе, который будет объявлен РФ", - объяснила Ирина Мирошник.

По теме

Большегрузы продолжают ездить по аварийным мостам в Петрозаводске, несмотря на дорожные знаки
12.03.18 12:50
Власти Петрозаводска заявили о выполнении "майских указов" в 2017 году
12.03.18 12:23
Глава Петрозаводска объяснила, почему из холла Дворца творчества убрали аквариум
12.03.18 12:15
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
goo
2018-03-12 12:26:18
А Ирина Мирошник не хочет в общаге пожить?
deep
2018-03-12 11:42:33
И сравнить социализм в Финляндии. Там по программе "сначала - жилье" с 2008 года дают квартиры БЕЗДОМНЫМ! Маленькая Финляндия с 2008 года потратила 250 млн. евро на эту программу, так и живут.
кир
2018-03-12 12:05:59
deep, не надо сравнивать ж...у с пальцем.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2018, 08:35
ФОТО: Водитель легковушки погиб, протаранив УАЗ на трассе в Карелии
07.03.2018, 18:00
Грипп наступает на Россию
05.03.2018, 16:39
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня"
10.03.2018, 16:33
ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле
11.03.2018, 12:45
Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии
11.03.2018, 10:41
ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили

Аналитика

07.03.2018 10:40
Политкухня
Как будет работать Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами в Карелии 2
За коротким информационным сообщением "27 февраля открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России 18 марта 2018 года в Республике Карелия" скрывается целая история.
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня" 19
05.03.2018 16:39
Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео 7
01.03.2018 15:55
"А вдруг метеорит прилетит?" 10
27.02.2018 11:23
"Мы живем как после войны" 14
26.02.2018 13:16
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 11
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 1
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
07.03.2018 16:46
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»