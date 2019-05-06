Людей просят не переводить пока деньги для помощи пострадавшим в трагедии в Шереметьево

Мурманские власти предостерегают от перевода денег мошенникам после трагедии в Шереметьево - официальные фонды еще не созданы.

Власти Мурманской области предостерегают людей, желающих помочь семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево, от перевода средств на счета мошенников. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе правительстве региона.

По данным местных СМИ, пользователи в соцсетях начали получать сообщения с предложениями поучаствовать в сборе средств для пострадавших и семей погибших в авиакатастрофе в Москве, где самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший в Мурманск, совершил аварийную посадку.

"Официально пока никаких фондов нет. Предостерегаем жителей от перевода средств мошенникам, которые активизировались в связи с трагедией в Шереметьево", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. Госпитализированы, по данным Минздрава России, шесть человек.