Люди и факты: Этот день в истории

"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.

Этот день в истории Карелии

В 1910 году родился участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Василий Михайлович Зайцев (1910-1941).

В 1991 году приостановлена деятельность Коммунистической партии РСФСР в Карелии.

День в истории России и мира

В 1382 году Татарский хан Тохтамыш захватил и сжег Москву. При поддержке войск Тамерлана хам приступил к завоеванию Золотой Орды.

В 1395 году в Москву из Владимира перенесена Владимирская икона Пресвятой Богородицы. По преданию Владимирскую икону Богоматери написал в 1 веке апостол и евангелист Лука на доске от стола, за которым некогда сидели Иисус Христос и Богородица.

В 1770 году в "трудах" Вольного экономического общества появилась первая научная статья на тему картофеля "Примечания о картофеле". Первая картошка попала в Россию из Западной Европы еще в 17 веке по инициативе царя Петра I. Уже в 1736 году новый овощ выращивали на аптекарском огороде в Петербурге и подавали на придворных банкетах как экзотическое блюдо.

В 1943 году в ходе Великой Отечественной войны началась Битва за Днепр - комплекс операций советской армии по освобождению Левобережной Украины от фашистских захватчиков, проводимых с 26 августа по 23 декабря 1943 года.

В 1972 году открылись XX летние Олимпийские игры в Мюнхене (Германия). К проведению Олимпиады Мюнхен подготовили основательно: выстроили метро, огромный спортивный стадион с крышей в виде паутины, отреставрировали дома.

В этот день родились

В 1728 году родился немецкий физик, философ, математик и астроном Иоганн Ламберт.

В 1740 году родился французский изобретатель, создатель воздушного шара Жозеф-Мишель Монгольфье.

В 1910 году родилась католическая монахиня, основательница Ордена милосердия, Нобелевский лауреат Мать Тереза.

В 1925 году родился советский и российский кинорежиссер, оператор, сценарист, актер, композитор Петр Тодоровский.

В 1947 году родился российский артист эстрады и актер театра, Заслуженный артист России Ян Арлазоров.

В 1976 году родилась российская певица, музыкант, композитор Земфира.