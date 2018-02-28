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Новости. Общество
20:40, 28 Февраля 2018

Люди могут умереть после встречи с пришельцами через 80 лет

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Нельзя исключать "высадку на лужайку Белого дома" инопланетного корабля.

Отвечая на вопросы пользователей Reddit, известный физик и популяризатор науки Мичио Каку заявил, что человечество установит контакт с пришельцами до 2100 года, сообщает "Лайф". При этом физик отметил, что "говорить" с пришельцами будет крайне тяжело: огромное расстояние, разделяющее Солнечную систему и другие миры, не позволит оперативно обмениваться информацией.

При этом, по словам Мичио Каку, неизвестно, какими именно могут оказаться пришельцы - агрессивными или настроенными на мирный диалог, развитыми или отсталыми. Однако если пришельцы окажутся технологически развитой цивилизацией, способной к межзвездным перелетам, исключать "высадку на лужайку Белого дома" инопланетного корабля нельзя. По словам Мичио Каку, если сработает именно эта модель, то ничего хорошего ждать не стоит - развитие пришельцев до такого уровня превратит людей не в потенциальных собеседников, а в обычных животных.

Большинство известных ученых также выступают за прекращение поиска внеземных цивилизаций. Старший астроном проекта SETI Сет Шостак, а также известный физик Стивен Хокинг считают, что контакт с более развитой цивилизацией, скорее всего, закончится для землян печально.

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