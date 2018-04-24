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Новости. Общество
13:04, 24 Апреля 2018

"Люди были ошарашены "подарком" властей"

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Депутат Петросовета Галина Васильева вспоминает о работе Контрольной комиссии, которая сыграла решающую роль в знаменитом "деле о мерседесах", и ликвидации антисанитарных мини-рынков.

- В XXIV созыве (2000-2004 гг.) я работала только в Контрольной комиссии Петрозаводского городского Совета, последние два года была ее председателем. Работы было много, не все и успевали делать, к тому же иногда жизнь подбрасывала неожиданные проблемы… 

Из-за нашумевшего "дела о мерседесах" несколько раз в 2001 году мы с коллегами выезжали в автоколонны 1126, 1123, на частную платную автостоянку на улице Хейкконена, куда по назначению прибыли, соответственно, 5, 4 и 1 автобусы, приобретенные администрацией города. После бесед с руководством стало понятно, что люди ошарашены “подарком” властей. Машины 1981-1982 года на таможне прошли как 1987 года выпуска. Документов на автобусы не было, акты приема-передачи отсутствовали, шильды сбиты и т.п.

Подробности – в нашем материале.

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Комментарии

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gaudealis
2018-04-24 13:37:35
2018-й год. До сих пор по улицам Петрозаводска колесят ржавые троллейбусы производства СССР начала 1980-х годов. Порой они самовозгораются в момент нахождения в них пассажиров. И почему-то никому нет до этого дела.
Между тем, в 2001-м году (17 лет назад) депутатский корпус пришёл в панику из-за "Мерседесов" 1981-го года выпуска. Из-за транспортных средств, которые были сделаны немцами, ими же обслуживались в их же сервисных службах с их же немецкой педантичностью...
Действительно, ржавые консервные банки отечественного производства, которые загораются вместе с людьми, намного менее опасны, чем фашистские автобусы.
P.S. Зачем было вспоминать эту пропахшую нафталином историю с Дёминым? Больше не о чем поговорить? Никаких других положительных результатов работы у депутатов, получается, не было?
Насчёт Дёмина - ясно же, что "копали" под человека. В противном случае "правдолюбцы" ещё раньше должны были бы устроить сто пятьсот тысяч скандалов по поводу безобразий, творимых предшественником Дёмина - Катанандовым. Да и впоследствии до Маслякова могли бы многократно докопаться.
Leopol'd
2018-04-24 13:53:03
+1
тогдашние схемы и масштабы, по сравнению с современными - это детские игры. "Мерседесы" были интересны тем, что были намного более "вкусные" предложения, но по настоянию республики купили именно это. И если правильно помню, то закуп вел "Лотос". Демин был лишь подписантом и крайним.
Os
2018-04-24 13:11:04
Теперь власти умные и городской транспорт (троллейбусы, например) вообще не закупают для города, а то вдруг что не так.
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