"Люди были ошарашены "подарком" властей"

Депутат Петросовета Галина Васильева вспоминает о работе Контрольной комиссии, которая сыграла решающую роль в знаменитом "деле о мерседесах", и ликвидации антисанитарных мини-рынков.

- В XXIV созыве (2000-2004 гг.) я работала только в Контрольной комиссии Петрозаводского городского Совета, последние два года была ее председателем. Работы было много, не все и успевали делать, к тому же иногда жизнь подбрасывала неожиданные проблемы…

Из-за нашумевшего "дела о мерседесах" несколько раз в 2001 году мы с коллегами выезжали в автоколонны 1126, 1123, на частную платную автостоянку на улице Хейкконена, куда по назначению прибыли, соответственно, 5, 4 и 1 автобусы, приобретенные администрацией города. После бесед с руководством стало понятно, что люди ошарашены “подарком” властей. Машины 1981-1982 года на таможне прошли как 1987 года выпуска. Документов на автобусы не было, акты приема-передачи отсутствовали, шильды сбиты и т.п.

Подробности – в нашем материале.