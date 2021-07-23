«Люди предпенсионного возраста»: глава Карелии признал кадровую проблему в системе тушения пожаров

Одна из главных проблем лесоохраны в Карелии, которая проявилась во время пожароопасного сезона - состояние кадров.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, посвященном тушению лесных пожаров.

«Я сам побывал на нескольких пожарах, общался с сотрудниками лесоохраны. Проблема известная: есть некомплект, есть старение оперативного состава, особенно высококвалифицированного. Практически все руководители ликвидации лесных пожаров у нас, где я побывал, — это люди уже предпенсионного возраста. И, безусловно, на наш взгляд, нужно принимать все меры в ближайшее время для того, чтобы усилить социальную защищенность, статус сотрудников лесоохраны», — сказал руководитель региона.

О чем еще Парфенчиков рассказал Путину, читайте в статье «Помощь президента».