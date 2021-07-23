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«Люди предпенсионного возраста»: глава Карелии признал кадровую проблему в системе тушения пожаров

Новости. Общество
14:15, 24 Июля 2021

Одна из главных проблем лесоохраны в Карелии, которая проявилась во время пожароопасного сезона - состояние кадров.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, посвященном тушению лесных пожаров.

«Я сам побывал на нескольких пожарах, общался с сотрудниками лесоохраны. Проблема известная: есть некомплект, есть старение оперативного состава, особенно высококвалифицированного. Практически все руководители ликвидации лесных пожаров у нас, где я побывал, — это люди уже предпенсионного возраста. И, безусловно, на наш взгляд, нужно принимать все меры в ближайшее время для того, чтобы усилить социальную защищенность, статус сотрудников лесоохраны», — сказал руководитель региона.

 О чем еще Парфенчиков рассказал Путину, читайте в статье «Помощь президента».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-07-24 14:49:14
И что. Людей предпенсионного возраста теперь с работы вышвыривать будут ?
nae
2021-07-24 14:32:52
Последствия оптимизации. Что еще должно рвануть, обрушиться, свалиться, случиться что бы понять, что не просто так в СССР были созданы различные системы жизнеобеспечения и охраны. Пора прекратить порочную систему коммерческой выгоды и вернуться к здравому смыслу и взвешенному подходу.
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