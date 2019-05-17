Люди предпенсионного возраста смогут бесплатно отдохнуть в санатории

Отделение Фонда социального страхования РФ по Карелии разъяснило условия бесплатного санаторно-курортного лечения для людей предпенсионного возраста, которое они буду получать начиная с 2019 года.

С 2019 года такая возможность появилась у работников предпенсионного возраста. После пенсионной реформы в Карелии этот возраст для мужчин составляет от 55 до 60 лет, для женщин – от 50 до 55 лет.

Планируется направить на это 17 млн рублей.



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